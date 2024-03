Além da previdência privada: Veja onde investir para a aposentadoria

Os dividendos são uma característica quando falamos de ações, mas isso precisa estar alinhado ao seu perfil de investidor e ao risco que você quer assumir.

Lueny Santos

Onde investir para o futuro

No mercado financeiro, há duas possibilidade de investimento:

Emprestar dinheiro para alguém (governo, bancos e empresas). Para os bancos, via títulos públicos do Tesouro Direto; para os bancos, via CDB, LCI e LCA; para as empresas, via debêntures, CRI e CRA. "Quando você empresta dinheiro para o governo, através do Tesouro Direto, você também vai ter direito a uma renda passiva, porque esse dinheiro vai trabalhar a seu favor e, lá na frente, você vai ter um dinheiro que não veio diretamente do seu trabalho, mas, sim, dos juros daquele investimento", diz ela.

Comprar alguma coisa (empresas, imóveis e moedas e commodities). Em empresas, você pode se tornar sócio através de ações; e em moedas e commodities, através da compra de moedas (dólar, ouro, etc.) ou investir em fundo que tem ouro e dólar, por exemplo. "Você consegue comprar esses produtos diretamente. Mas como escolher o produto que vai compor a sua carteira? De acordo com a sua meta de rentabilidade e com o seu perfil de investidor", diz Lueny.

Para você terceirizar a escolha dos seus investimentos, o caminho é via gestoras. Você pode investir em fundos de renda fixa, fundos de inflação, fundos multimercado, fundos de ações, fundos imobiliários, fundos de ouro e fundos dolarizados.