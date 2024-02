A previdência privada é uma boa para você? Veja o que avaliar para investir

Na fase do benefício, geralmente o uso do dinheiro pode acontecer de três formas:

1) Retirada única: Você pode resgatar todo o seu dinheiro de uma única vez, para usá-lo ou até investir em outro produto, por exemplo.

2) Retirada conforme a necessidade: Você pode deixar o dinheiro investido no fundo previdenciário e, a cada 60 dias, retirar o valor suficiente para viver nos próximos dois meses. "Para isso, você precisa ter um planejamento e a clareza do valor que você vai retirar, para evitar que você retire mais do que pode, e esse dinheiro acabe antes. Precisa ter uma gestão financeira mais ativa", diz.

3) Compra de renda: Você troca o valor acumulado pela garantia de receber uma renda por um prazo determinado ou por um tempo vitalício). "Quando a gente fala do valor temporário, você vai usar aquele dinheiro por 15 anos, por exemplo, e precisa saber o que vai fazer depois, caso esse seja seu único produto para a aposentadoria", diz. Caso seja vitalício, se a pessoa morrer no período de usufruto do dinheiro, ele fica com a seguradora; não vai para os seus beneficiários. Para ela, geralmente essa é uma opção ruim. "Você pode, por exemplo, optar por ter uma gestão financeira mais ativa, para conseguir fazer com que o dinheiro dure por mais tempo", afirma.

Sucessão

A previdência privada é um instrumento do planejamento sucessório. Ela não entra no inventário e, por isso, o processo de recebimento do dinheiro por parte dos beneficiários indicados é acelerado, além de diminuir custos. Em alguns estados, essa transferência de capital é isenta de ITCMD (imposto de transmissão causa mortis e doação).