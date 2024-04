Quer aprender a investir para a vida toda? Veja o que precisa fazer

O perfil de investidor é a forma como você olha para os seus investimentos. Lueny diz que existem dois conceitos que ajudam a entender isso: a capacidade (está ligada a seus projetos) e a disposição de correr riscos.

"A gente precisa equilibrar esses dois pontos. Na parte da capacidade, é pensando no prazo do projeto, no tamanho do patrimônio, no seu momento financeiro, nos impactos do planejamento financeiro, se o cenário mudar. A disposição está ligada a questões psicológicas. É o quanto você se sente confortável, o quanto a sua ansiedade aumenta em uma mudança de cenário", diz Keylla.

O perfil do investidor pode mudar ao longo do tempo. Afinal, os projetos, o tamanho do patrimônio, a sua disposição para correr risco, o seu conhecimento, a sua experiência mudam. "Tudo isso vai influenciando o seu perfil", afirma Keylla.

Como ajustar isso para investir? Na proporção da sua carteira, segundo Lueny. "Se o seu perfil de investidor está mudando, e você quer ajustar a sua carteira, o que você vai mudar é a proporção dos ativos. Por exemplo: se antes você tinha 80% em renda fixa, agora, vai passar a ter 50%. O restante do dinheiro estará distribuído em outras classes", diz.

Vale tomar alguns cuidados. "Não se defina em um perfil de investidor só porque respondeu ao questionário da corretora. Pára para refletir sobre os dois conceitos de capacidade e disposição. Também vá fazendo mudanças na sua carteira aos poucos, para ir sentindo esse mercado", afirma Lueny.

A mudança de perfil pode ser vista no plano de aposentadoria. Ele tem dois momentos: de formação (acumular o patrimônio) e de benefício (viver da renda do dinheiro). Keylla diz que, no momento de formação do patrimônio, talvez você consiga colocar mais risco na sua carteira. Já na hora de usar o seu dinheiro, a tendência é que a carteira passe a ser mais conservadora.