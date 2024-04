Veja quanto o seu dinheiro rende hoje nos principais investimentos do país

Já se você conseguir um CDB com rentabilidade de 120% do CDI, o seu ganho sobe para R$ 109 reais em um ano, para cada R$ 1.000 aplicados. No entanto, CDBs com essa rentabilidade, em geral, não permitem que você resgate seu dinheiro antes do vencimento.

Finalmente, ainda entre investimentos de baixo risco, existem as LCAs e LCIs. Se esse tipo de papel estiver com uma rentabilidade de 85% do CDI, ele renderá R$ 91 a cada R$ 1.000 investidos.

Também é possível encontrar, hoje, LCAs ou LCIs com rentabilidade de até 92% do CDI. Nesses casos, o retorno seria de R$ 98 para cada R$ 1.000 aplicados.

Apenas cuide para que os investimentos em CDB, LCA e LCI não ultrapassem R$ 250 mil por instituição financeira. Pois, até esse valor, se o banco emissor quebrar, o FGC (Fundo Garantidor de Crédito) lhe paga o que a instituição estiver devendo.

Risco médio

Além das aplicações de baixo risco, existem os fundos de investimento imobiliário (FIIs), que já apresentam um risco mais alto, mas também uma expectativa de ganho maior.

Em média, os FIIs do setor de indústria e logística estão com um retorno em dividendos de 9,8% ao ano atualmente. Isso significa um ganho de R$ 98 para cada R$ 1.000 aplicados.