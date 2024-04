Saiba como recuperar ações esquecidas na Bolsa de Valores

Qual o prazo para a companhia responder às solicitações?

Entrar em contato diretamente com empresas é etapa importante. Especialmente se outras vias, como a consulta na B3 ou via corretoras, não fornecerem as informações necessárias. As empresas, por meio de seus departamentos de relações com investidores, mantêm registros de seus acionistas e podem fornecer detalhes sobre as ações em questão.

Prazo pode variar conforme a empresa e complexidade do pedido. É o que diz Guimarães, da HCI Invest. Algumas companhias podem responder em poucos dias, enquanto outras podem levar semanas. Segundo a especialista, é razoável esperar cerca de 30 dias, sobretudo em casos mais complexos.

Há situações em que será necessário buscar o judiciário. Como quando a resposta não é recebida em um prazo razoável ou informações fornecidas não atenderem a necessidade.

O que considerar para uma avaliação justa dos papéis?

É comum que titulares das ações acabem frustrados com valores dos ativos. Dessa forma, Guimarães recomenda considerar o desempenho histórico da empresa em questão. Vale observar como os preços se comportaram no mercado e eventos que possam ter influenciado na companhia, no setor ou mesmo na economia do país.