Conta da Sabesp vai subir, mas acionistas comemoram

Com isso, o lucro da empresa deve crescer. É o que prevê o Citi. O banco americano calcula que o reajuste pode fazer o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (ebitda, na sigla em inglês) da companhia crescer entre 10% e 9% para 2024 e 2025.

Além disso, o processo de privatização continua. Na segunda-feira (8), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Câmara Municipal de São Paulo, aprovou a proposta de privatização da empresa. Outras seis comissões ainda precisam aprovar a proposta. A capital de São Paulo é o maior mercado da empresa.

É hora de comprar a ação?

Desde o início do ano, SBSP3 já teve uma alta de 12,47%, segundo a Investing.com. No mesmo intervalo, o Ibovespa acumula perdas de 3,97%. Essa valorização do ativo aconteceu mesmo com o lucro da empresa caindo. Em setembro de 2023, a Sabesp apresentou lucro de R$ 2,9 bilhões, uma redução de 2,2% no lucro em relação ao mesmo período de 2022. Ou seja, a maior causa de valorização do ativo é o processo de privatização.

Mas com o aumento de tarifas, grandes bancos aumentaram a expectativa de ganhos. E recomendam a compra. É o caso do Citi. "Estamos ajustando seu preço alvo para R$ 97 por ação (de R$ 84)", publicou o banco. "A administração da Sabesp tem feito um bom trabalho no ajuste da base geral de custos da empresa", acrescentou o analista Antonio Junqueira, do Citi.

O Itaú acredita numa valorização ainda maior. O preço alvo do banco é de R$ 120,30 até o fim do ano, o que significaria um aumento de 41% sobre o fechamento da ação nesta segunda-feira (8), de R$ 84,50. Hoje, o papel operava em alta de 0,30% até as 14h, cotado em R$ 84,75.