Petrobras sofre na Bolsa com dividendos e rumores sobre Prates e Mercadante

O pagamento dos dividendos extraordinários pela Petrobras pode ajudar o governo. O dinheiro garantiria um espaço fiscal adicional no orçamento de cerca de R$ 50 bilhões até o final do governo. O cálculo é de auxiliares do presidente, segundo a Folha de S. Paulo.

O problema é que a CVM não gostou desse vai e vem de informações. Estaria havendo vazamento de notícias ao mercado. A comissão abriu processo administrativo para supervisionar "notícias, fatos relevantes e comunicados" relacionados à Petrobras.

O que fazer com as ações?

A Petrobras foi a quarta petroleira mais lucrativa do mundo em 2023. A companhia reportou um lucro de US$ 24,9 bilhões no ano passado. Além disso, a ação preferencial (PETR4) da Petrobras foi a quinta maior valorização do Ibovespa em 2023, com alta de 86% no ano.

Apesar de todo barulho, o BTG continua recomendando a compra. "A decisão de reiterar a compra não depende do pagamento de dividendos", relatou o banco. O que embasa a decisão é o preço do petróleo. As ações ainda podem ganhar com as altas recentes que levaram o preço do barril a US$ 90. Mas o banco adverte que " uma potencial mudança no comando continua a ser o principal risco."

É a mesma posição da XP. A corretora reitera os riscos, mas ainda aconselha a compra. Em relação ao preço atual de PETR4 (R$ 37,66), a XP calcula um potencial ganho de 19,76%, com a ação chegando a R$ 45,10 até o fim do ano. Para PETR3, a ação sairia do preço atual de R$ 38,69 para R$ 45,10, um ganho potencial de 16,57%.