Quanto rendem R$ 1.000 e R$ 5.000 nas ações que mais pagaram no 1° tri

8 companhias concentram 84% dos proventos

Se destacando no mercado, oito companhias concentraram 84% dos valores pagos no 1° trimestre. Mesmo diante das controvérsias com o pagamento de dividendos extraordinários, a Petrobras liderou as distribuições, com R$ 17,89 bilhões pagos, aumento de 28% comparado ao 1° trimestre de 2023, quando a petroleira pagou R$ 13,94 bilhões.

Completando o pódio figuram Itaú (ITUB4) e Vale (VALE3), que remuneraram os acionistas com R$ 16,62 bilhões e R$ 12,43 bilhões, respectivamente.

Tanto Itaú quanto Itaúsa - holding que investe no banco - tiveram um crescimento de 204% e 235% em comparação aos valores distribuídos no 1° trimestre de 2023.

Confira abaixo as 10 maiores pagadoras de dividendos do 1° trimestre, por volume total distribuído:

Petrobras (PETR4) - R$ 17,89 bilhões, R$ 1,37 por ação Itaú (ITUB4) - R$ 16,62 bilhões, R$ 1,69 por ação Vale (VALE3) - R$ 12,43 bilhões, R$ 2,74 por ação Itaúsa (ITSA4)- R$ 6,47 bilhões, R$ 0,62 por ação Banco do Brasil (BBAS3) - R$ 3,61 bilhões, R$ 1,26 por ação Banco Santander (SANB11) - R$ 3,02 bilhões, R$ 0,81 por ação BB Seguridade (BBSE3) - R$ 2,52 bilhões, R$ 1,26 por ação Weg (WEGE3) - R$ 1,80 bilhão, R$ 0,43 por ação Bradesco (BBDC4) - R$ 1,67 bilhão, R$ 0,23 por ação Suzano (SUZB3) - R$1,58 bilhão, R$ 1,16 por ação

Fonte: Meu Dividendo

As 8 primeiras companhias - de Petrobras até Weg - concentram 84% dos proventos pagos da bolsa