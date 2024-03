Está montando o seu plano de aposentadoria? Veja o que você precisa saber

O gestor do fundo precisa dar informações aos investidores. Vale a pena ler essas cartas, para acompanhar a estratégia e os resultados dos fundos. "Isso te ajuda também a entender melhor o mercado financeiro, a ampliar os seus conhecimentos, a se sentir mais confortável em relação à sua estratégia e acompanhar para ver se você está tendo resultados interessantes", afirma.

As cartas têm uma linguagem relativamente simples e são divulgadas mensal ou trimestralmente. Para ter acesso a elas, geralmente há um cadastro direto no site da gestora (para receber direto no email) ou é preciso buscar a carta direto no site da CVM.

Quer saber como economizar e investir, além do que está acontecendo na economia? Conheça e siga o novo canal do UOL "Economize e Invista" no WhatsApp.

Aulão: Como montar o seu plano para uma aposentadoria tranquila

Saiba como fazer o planejamento da sua aposentadoria, onde investir e como montar uma carteira de longo prazo para atingir este objetivo. O primeiro aulão mostrou o que considerar ao montar seu plano para uma aposentadoria tranquila. O segundo aulão falou sobre a previdência privada, e o terceiro mostrou onde investir para a aposentadoria. São quatro lives do Papo com Especialista, programa ao vivo do UOL Investimentos.

Assista ao aulão no Papo com Especialista, programa ao vivo do UOL, todas as quintas-feiras, das 16h às 16h40.