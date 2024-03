Saiba como funcionam as carteiras administradas de investimentos

Em algumas empresas, são feitas várias entrevistas. "O objetivo é saber quanto o cliente é ansioso por resultados, quanto ele suporta de quedas e qual será a necessidade de resgate dele: vai ser um dinheiro que ele vai poder deixar investido por anos ou será usado para emergência.

Com essas informações, a corretora decide em que investimentos aplicar. Pode ser uma parte em ações (a corretora escolhe quais), uma parte em renda fixa, outra em títulos privados ou públicos. "Os especialistas da empresa decidem esses investimentos conforme a análise do mercado e o perfil do cliente", explica Frederico Nobre, líder da área de análise da Warren.

Quais são as vantagens?

O principal benefício é não precisar se preocupar. Se parte do investimento é em ações — das empresas X, Y e Z, por exemplo — o investidor não precisa acompanhar balanços, análises, nada disso.

Quem faz tudo isso é a corretora. "O mercado financeiro, as pessoas sabem, é bem complexo", explica Dazzi. O cliente recebe mensalmente extratos explicando onde tudo foi investido e quanto rendeu.

As carteiras administradas são muito usadas por empresas. Mas o interesse por pessoas físicas vem aumentando recentemente. Na Finacap, que tem sede no Recife, a demanda cresceu 90% no ano passado. Na Guide, é um serviço que vem crescendo de 20% a 25% ao ano desde o fim da pandemia.