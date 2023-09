Ata do Copom, boas notícias de EUA e China: o que impacta os mercados hoje

Futuros americanos operam em alta após acordo entre republicanos e democratas. Situação e oposição concordaram em prorrogar temporariamente o financiamento do governo até meados de novembro, eliminando o risco de paralisação iminente. Essa ameaça era uma das preocupações que pressionavam os mercados, juntamente com a expectativa de juros altos por um longo período nos Estados Unidos e a crise na China. Os investidores ainda aguardam a divulgação dos estoques de petróleo bruto, com previsão de queda de 600 mil barris.

Bolsas europeias também sobem, em meio à perspectiva de juros altos por mais tempo. Os mercados locais ainda repercutem as notícias positivas vindas dos EUA e da China, além de novos dados da Alemanha. O índice GfK de confiança do consumidor ficou em -26,5 em outubro, abaixo das expectativas do mercado.

Na Ásia, o dia foi positivo, puxado pela recuperação do lucro industrial na China. O índice Xangai Composto subiu 0,16%, o Nikkei teve alta de 0,18% no Japão e o Hang Seng avançou 0,83% em Hong Kong. Dados oficiais mostraram que o lucro industrial chinês saltou 17,2% em agosto frente ao mesmo mês de 2022, revertendo a queda de 6,7% vista em julho. Já entre janeiro e agosto, houve recuo anual de 11,7% — mais suave do que a retração de 15,5% acumulada até julho. O PBoC (Banco Central da China), por sua vez, prometeu intensificar o apoio à economia, em um momento de preocupações renovadas sobre o setor imobiliário do país e, mais especificamente, sobre a incorporadora China Evergrande, que enfrenta dificuldades para reestruturar sua dívida gigantesca.

Petróleo sobe, na medida em que investidores se concentram no aperto da oferta. Os mercados seguem receosos quanto à possibilidade de os estoques de petróleo bruto dos EUA caírem abaixo dos níveis operacionais mínimos. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, após dados melhores do que o esperado sobre o lucro industrial no país. Mas persistem as preocupações com a demanda em meio à fraqueza no mercado imobiliário chinês, que continua sendo um obstáculo.

Neoenergia conclui contrato de permuta com a Eletronorte anunciado em 2022. Agora, a Neoenergia passa a consolidar 100% da operação da Energética Águas da Pedra - EAPSA (MT), com uma capacidade instalada total de 261 MW, e deixa de ter qualquer participação na Usina Hidrelétrica Teles Pires, na divisa entre Pará e Mato Grosso. Com relação à venda de 100% do capital social total e votante da Baguari I Geração de Energia Elétrica por R$ 453,982 milhões, a companhia informou que as condições precedentes estão sendo cumpridas, e a operação deve ser concluída no quarto trimestre de 2023.

Marisa firma parceria com Ademicon para venda de consórcios a clientes. O plano de negócio prevê a geração de receita adicional de R$ 30 milhões em comissões para a varejista nos próximos cinco anos. O anúncio é mais um movimento da Marisa no sentido de ampliar a oferta de produtos e serviços de terceiros por meio de seus canais de vendas, com foco em aumentar as receitas da companhia. A contratação do consórcio será por meio do aplicativo da Marisa e, futuramente, por meio de totens que a empresa planeja disponibilizar em suas 246 lojas.