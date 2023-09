Copom avalia em ata que acelerar ritmo de cortes de juros é pouco provável

Cenário internacional também é preocupante. O Banco Central ressalta algumas preocupações com o mercado de trabalho forte no Brasil e nos EUA, além de uma postura bem firme de bancos centrais ao redor do mundo, especificamente dos EUA e da zona do Euro, para trazer a inflação para a meta, diz Ricardo Jorge, especialista em renda fixa e sócio da Quantzed.

Por isso, queda deve continuar sendo de 0,5 ponto. O BC deve continuar com o processo de queda nos juros, mas sem acelerar para cortes de 0,75 ponto nesse ano de 2023, como o mercado esperava, afirma Jorge.