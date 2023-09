BC corta taxa de juros em 0,5 ponto e Selic cai para 12,75% ao ano

Exterior pode pressionar preços no Brasil e impactar Selic. Entre os riscos para a inflação no Brasil, o Copom destacou uma "maior persistência das pressões globais" e uma maior "resiliência" na inflação de serviços. o BC também monitora a situação nos Estados Unidos e na China, que exigem "maior atenção por parte de países emergentes".

BC reforça importância do cumprimento das metas fiscais. O comitê ressaltou a necessidade de execução das metas fiscais estabelecidas pelo governo para melhorar as expectativas de inflação, que influenciam a condução da política monetária e as decisões sobre juros. Para 2024, o governo quer déficit zero no orçamento.

Comitê sinalizou novos cortes de 0,5 ponto nas próximas reuniões. "Esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário", diz o Copom, que se reúne novamente nos dias 31 de outubro e 1º de novembro.

Com Selic a 12,75%, país deixa liderança do ranking de juros reais. Segundo levantamento global da Infinity Asset Management, os juros reais — isto é, descontados da inflação — estão em 6,40% ao ano no Brasil. O país aparece atrás do México (6,61%), que agora lidera a lista.

Considerando a evolução do processo de desinflação (...), o Copom decidiu reduzir a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, para 12,75% ao ano, e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano de 2024 e, em grau menor, o de 2025.

Copom, em nota

Cobranças do governo

No início do mês, Lula (PT) voltou a pressionar o BC a baixar os juros. Durante evento no Ceará, o presidente disse que a Selic continuava muito alta e que é preciso reduzi-la para atrair novos investimentos. "Como o empresário vai investir? Como um empresário vai fazer uma fábrica?", criticou.