Bolsa cai e dólar sobe com alta de juros e perspectivas para próximos meses

O texto, que pode ser votado ainda hoje, prevê um superávit de R$ 15 bilhões, valor superior aos R$ 3,7 bilhões previstos pelo governo no texto original. Essa sobra, segundo o relator do PLOA, senador Ângelo Coronel (PSD-BA), veio do ajuste da inflação aplicado ao teto de gastos. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP) disse que foram apresentadas 7.201 emendas ao projeto.

Altas e baixas

No pregão desta quinta, o destaque foi para as ações de empresas de carne. Em uma teleconferência de resultados antes da abertura do mercado, o presidente da Minerva (BEEF3), Fernando Galletti de Queiroz, disse que existe uma tendência de queda da oferta global de gado, o que pressionaria para cima o preço da carne. Com isso, BEEF3 subiu, conforme dados preliminares, 8,94%, para R$ 6,09, Marfrig (MRFG3) teve alta de 6,82%, para R$ 17,07 e JBS (JBSS3) conseguiu valorização de 5,14%, para R$ 41,14.

As maiores quedas do dia foram lideradas por Embraer (EMBR3), com baixa de 7,18%, para R$ 73,60, seguida de Petz (PETZ3), com retração de 3,67%, a R$ 4,46. Em seguida vêm Locaweb (LWSA3), com queda de 3,62%, a R$ 2,66, Telefonica (VIVT3), com queda de 2,98%, a R$ 49,08 e Lojas Renner (LREN3), em baixa de 2,82%, a R$ 12,05.

Com Reuters e Estadão Conteúdo