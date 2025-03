Sindicatos confirmam greve de 24 horas dos petroleiros da Petrobras amanhã

Os sindicatos dos petroleiros da Petrobras confirmaram uma paralisação de 24 horas da categoria a partir da 0h de amanhã. A decisão, chamada de "greve de advertência", é para protestar contra decisões da diretoria da estatal sobre remunerações, trabalho híbrido, folgas e a "dificuldade" nas negociações.

O que aconteceu

Paralisação vai durar 24 horas e é contra chamada 'postura autoritária da gestão atual'. Segundo a FUP (Federação Única dos Petroleiros) e FNP (Federação Nacional dos Petroleiros), a diretoria tem desrespeitado os fóruns de negociação coletiva. A greve de advertência ocorre após um indicativo aprovado com mais de 90% de adesão entre os petroleiros. Manifestações estão previstas.

Principal reivindicação é o respeito às negociações e a garantia de pagamento da remuneração variável, que teve redução de 31% nos valores apresentados pela empresa. Além disso, o movimento cobra a defesa do teletrabalho, a reabertura das negociações sobre planos de previdência e a criação de um plano de cargos, carreira e salário que beneficie todos os trabalhadores. A categoria também exige a reposição do efetivo, com a convocação de novos concursados, e melhorias nas condições de segurança e trabalho.