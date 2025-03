BC piora projeção de crescimento do PIB em 2025 de 2,1% para 1,9% e vê inflação seguir acima da meta

"Notam-se sinais que sugerem uma incipiente moderação do crescimento econômico", disse o BC no relatório, citando um arrefecimento mais nítido em setores mais sensíveis ao ciclo econômico, no consumo das famílias e em investimentos.

A autarquia apontou que a previsão de forte alta na agropecuária, juntamente com o aumento no valor do salário-mínimo e a liberação de recursos extras do FGTS, deve contribuir para a aceleração da atividade no primeiro trimestre.

O documento pondera que o resultado do início do ano sofre efeito de sazonalidade, argumentando que interpretações sobre o grau de aquecimento da atividade no início de 2025 devem ser feitas com cautela.

Inflação

No documento, o BC afirmou que em seu cenário de referência a inflação continua acima do limite do intervalo de tolerância da meta ao longo de 2025, começando a cair a partir do quarto trimestre, mas ainda permanecendo acima do alvo contínuo de 3% —que tem margem de 1,5 ponto para mais ou para menos.

As projeções da autarquia apontam para uma inflação acumulada em 12 meses na faixa de 5,5% e 5,6% nos três primeiros trimestres deste ano, caindo para 5,1% no final do ano.