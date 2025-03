BC prevê alta menor da Selic em maio, mas não confirma se será a última

O BC (Banco Central) justificou hoje a nova alta de 1 ponto percentual da taxa Selic, de 13,25% ao ano para 14,25% ao ano, o maior patamar desde 2016. Na ata, os diretores do Copom (Comitê de Política Monetária) defendem o compromisso de direcionar a inflação para a meta e projetam uma elevação de menor intensidade da taxa básica de juros no próximo encontro do colegiado.

O que aconteceu

Copom vê elevação da Selic como adequada contra a inflação. Segundo os membros da autoridade monetária, a terceira elevação consecutiva dos juros básicos da economia é adequada para segurar a alta dos preços. "Essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante", diz a ata.

Diretores do BC preveem alta menor dos juros em maio. Os membros do Copom avaliam que a continuidade do ciclo de alta da taxa Selic é necessária devido à "continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação" e "da elevada incerteza e das defasagens inerentes ao ciclo de aperto monetário em curso".