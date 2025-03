Remessa de lucros e dividendos soma US$ 2,2 bilhões em fevereiro, afirma BC

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 2,20 bilhões em fevereiro, informou o Banco Central hoje. Em fevereiro de 2024, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 3,243 bilhões.

As despesas com juros externos somaram US$ 1,934 bilhão no mês passado, contra US$ 1,430 bilhão em fevereiro de 2024. No primeiro bimestre do ano, a rubrica de lucros e dividendos está negativa em US$ 4,797 bilhões, enquanto a dos gastos com o serviço da dívida está em US$ 5,028 bilhões.

Taxa de rolagem