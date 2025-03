Airbus e Boeing querem aumentar produção de aviões com peças de plástico

As duas maiores fabricantes de aviões do mundo planejam substituir suas séries Airbus A320 e Boeing 737 com novos materiais plásticos para aumentar a produção com ajuda de robôs.

O que aconteceu

Airbus e Boeing anunciaram que estão pesquisando novas maneiras de construir os aviões do futuro. Atualmente, as aeronaves são montadas majoritariamente com alumínio; algumas recebem compósitos para aprimorar o desempenho de combustível.

O objetivo é ampliar a capacidade de produção. Inicialmente, as fábricas pretendem entregar 80 aviões por mês. Isso é mais do que o dobro da remessa atual da Boeing e acima da meta da Airbus de 75 por mês. A longo prazo, as entregas poderiam chegar a 100 unidades cada. A projeção foi feita por executivos na conferência JEC World em Paris, segundo a Reuters.