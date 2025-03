Como declarar prêmios de loteria ou sorteio no Imposto de Renda?

Prêmios recebidos em dinheiro, bens ou serviços ganhos em loteria, concurso, sorteio ou corrida de cavalos devem ser declarados no Imposto de Renda.

Como proceder?

Ganhos devem ser listados na ficha Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva. A tributação sobre os prêmios e apostas é exclusiva na fonte (30%), ou seja, a quantia recebida já vem em valor líquido e com tributação definitiva. Assim, na declaração do IR não é cobrado mais nada. O valor deve ser declarado apenas para a Receita Federal ter conhecimento do aumento do patrimônio do contribuinte.

O valor recebido pelo prêmio deve ser declarado na ficha Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva. A menção em Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas, como muitos contribuintes fazem, é equivocada.