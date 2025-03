Publicidade movimentou R$ 26,3 bi no Brasil em 2024; digital ultrapassa TV

A leitura anual foi realizada com 339 agências, frente a 336 participantes em 2023.

Confira como ficou dividido o investimento publicitário em 2024:

Internet: R$ 10,46 bilhão (39,8% do total)

R$ 10,46 bilhão (39,8% do total) Televisão aberta: R$ 9,61 bilhões (36,5% do total)

R$ 9,61 bilhões (36,5% do total) Mídia exterior: R$ 3,11 bilhão (11,8% do total)

R$ 3,11 bilhão (11,8% do total) Televisão por assinatura: R$ 1,52 bilhão (5,7% do total)

R$ 1,52 bilhão (5,7% do total) Rádio: R$ 1,04 bilhão (4% do total)

R$ 1,04 bilhão (4% do total) Jornal: R$ 365,7 milhões (1,4% do total)

R$ 365,7 milhões (1,4% do total) Revista: R$ 101,2 milhões (0,4% do total)

R$ 101,2 milhões (0,4% do total) Cinema: R$ 70,8 milhões (0,3% do total)

R$ 70,8 milhões (0,3% do total) Total: R$ 26,3 bilhões

É um setor resiliente e dinâmico, que se reinventa no ritmo das mudanças do mercado e da sociedade. Ninguém acorda de manhã para ver propaganda. Quem te conecta com as marcas é a publicidade, uma publicidade criativa e memorável. A publicidade é a indústria que movimenta as outras indústrias, é o que faz a roda na economia girar.

Luiz Lara, presidente do Cenp

Os dados compilados pelo Cenp-Meios referem-se aos espaços publicitários efetivamente comprados por 339 agências de todo o país ao longo de 2024. São dados dos PIs (Pedido de Inserção), executados pelos veículos e consolidados por meio, período, estado e região, sem que o Cenp tenha acesso a qualquer outra informação de cliente ou veículo.

Segundo a entidade, uma série de fatores contribuiu para o crescimento dos investimentos publicitários - em ritmo quase quatro vezes superior ao da expansão do PIB. São eles: