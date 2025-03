Haddad: 'Podemos nos surpreender positivamente com a inflação deste ano'

Não é porque o Supremo mudou: é o mesmo, com a mudança de um ou dois ministros. O que mudou foi a atuação do executivo em mostrar as doenças para a sociedade como consequência de uma mudança na jurisprudência que poderia trazer grandes prejuízos.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Haddad comemora manutenção da dedução com educação. A decisão tomada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) na semana passada mantém o limite máximo de dedução com os gastos no Imposto de Renda em R$ 3.561,50. "Poderia abrir um rombo de R$ 115 bilhões nas contas públicas", avaliou.

Ele defendeu a união entre os três poderes da República. Segundo Haddad, a decisão do passado que ficou conhecida como a "Tese do Século" excluiu o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) da base do PIS/Cofins e causa um prejuízo trilionário para os cofres públicos. "O governo cochilou. [...] 10% do PIB da nossa dívida pública é dessa questão", avaliou.