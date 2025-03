Haddad: Mesmo com imposto zerado, 'preço do café ainda pode ficar alto'

Impostos de outros nove produtos também foram reduzidos. Carne, açúcar, milho, óleo de girassol, azeite de oliva, sardinha, biscoitos e massas alimentícias terão o imposto zero. O óleo de palma terá o limite aumentado de 65 mil para 150 mil toneladas.

Haddad disse não haver um motivo claro para ovos estarem tão caros. Confirmando que a exportação não é representativa, o ministro cogitou uma concentração de mercado ou especulação. "O presidente aguarda um estudo do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) e do MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) com uma avaliação sobre o mercado", disse. Já sobre a carne, Haddad disse que é possível que o preço reduza nas próximas semanas.

"Taxa das blusinhas"

"Eu ia baixar a portaria. Mas o presidente disse 'eu não quero mexer nisso'", afirmou Haddad. Isso aconteceu em junho, após a aprovação da lei que permitia a taxação. "Taxa das blusinhas" é um termo popular para a taxação de produtos comprados em sites internacionais no valor de até US$ 50 (aproximadamente R$ 285). 20% é do imposto federal, e 17% é de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), cobrada pelos estados. O tributo acabou oficializado e entrou em vigor em 1º de agosto do ano passado.

Governo arrecada R$ 1,14 bilhão com "taxa das blusinhas". O valor foi obtido a partir da taxação de 58,3 milhões de produtos do exterior. O total representa uma estimativa obtida via Lei de Acesso à Informação para o período entre agosto e dezembro do ano passado.

Fake news do Pix

Haddad falou sobre o boato de taxação de Pix após o anúncio de monitoramento de transações acima de R$ 5 mil e acusou, novamente, o deputado Nikolas Ferreira (PL-SP), de fake news. "Isso foi um truque do Nikolas. Essa era uma ideia do governo Bolsonaro e que não entrou em vigor", afirmou. Ele pediu à equipe do podcast que procurasse uma notícia com uma fala de Paulo Guedes, ex-ministro da Economia do governo Bolsonaro, que tinha a proposta de taxar as chamadas "microtransações", como o Pix. O governo foi obrigado a recuar do monitoramento devido à proporção que a notícia falsa ganhou.