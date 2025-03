Como o juro alto está atraindo capital estrangeiro para a Bolsa?

A onda tarifária de Trump também atrapalha a economia americana. Tanto é que o Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) diminuiu esta semana as projeções para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) real dos Estados Unidos para 2025, 2026 e 2027 na comparação com as estimativas divulgadas após a reunião de política monetária de dezembro."O mercado entendeu com isso que mercados emergentes como o nosso podem ser a saída", explica Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos.

Impacto do tarifaço de Trump. A guerra de tarifas também pode causar inflação por lá e isso afasta os investidores no mercado dos EUA. "Há um aumento das incertezas quanto aos reais impactos das políticas da nova administração Trump e vemos também o mercado antecipando uma redução no lucro esperado das empresas. Então, o investidor busca alternativas além dos Estados Unidos", explica Gabriela Joubert, estrategista-chefe do banco Inter.

Com isso, o capital estrangeiro tem ido para a China, para a Europa e para mercados emergentes, como o Brasil. Desde o início de janeiro, a entrada de dinheiro estrangeiro está positiva em R$ 13,16 bilhões, direcionados a investimentos no segmento de ações listadas da B3. No ano passado, ao contrário, o saldo de investimento ficou negativo em R$ 32,1 bilhões.

Essa entrada de dinheiro faz o real se valorizar. No ano, o dólar já caiu de R$ 6,208 para R$ 5,662 (conforme a Ptax, a cotação de referência do Banco Central, de 2 de janeiro a 20 de março).

Outro fator que trouxe estrangeiros para cá foi a saída da Cosan (CSAN3) da Vale (VALE3). Em janeiro, a Cosan vendeu sua participação na mineradora, zerando seu investimento na companhia. A operação levantou cerca de R$ 9 bilhões e boa parte disso foi adquirida por estrangeiros.

E como os juros influenciam?

Investidores apostam no carry trade. É aí que os juros entram beneficiando a conta toda: investidores investem no Brasil para aproveitar os juros altos, aplicando na renda fixa. Muitos fazem o chamado "carry trade", ao emprestar dinheiro a juro baixo em países como o Japão e depois investem aqui, ganhando com o diferencial das taxas.