Decisão de Trump de taxar quem comprar petróleo da Venezuela é legal

Trump quer "ajustar as peças do tabuleiro" e exercer influência direta sobre a Venezuela para prejudicar Rússia, China e Irã. Interpretação é do professor do curso de Relações Institucionais da ESPM, Roberto Uebel. Ele não acredita que a taxação seria pura e simplesmente para países que negociarem com a Venezuela, senão os EUA teriam que se cobrar também. "Entendo que, nesse jogo, ele quer influenciar diretamente a Venezuela e o regime de Maduro, e garantir fornecimento exclusivo de petróleo para os Estados Unidos", afirma.

Efeitos, porém, podem vir contra à própria economia americana. Alerta é de João Estevam, professor de Relações Internacionais da Anhembi Morumbi, que afirma que o aumento nas taxas de importação podem, por exemplo, aumentar a inflação local. "O que me parece é que a estratégia geral do governo Trump, não só nessa área como em outras também, envolve geralmente uma pressão inicial feita pelos Estados Unidos, e depois uma tentativa de negociação buscando sempre favorecer os termos norte-americanos", pondera.

Um fato é que o cenário mundial vai ser impactado com a decisão - mesmo que não financeiramente. "Com certeza vai fazer aumentar a pressão econômica sobre a Venezuela, mas pode prejudicar as relações dos EUA com outros países que importam o petróleo", afirma Canutto.

Pensando no bem-estar, ou seja, no livre comércio com os Estados Unidos, os países afetados podem talvez forçar ou sugerir que a Venezuela mude a postura com relação aos temas que estão incomodando os Estados Unidos

Fernando Canutto, sócio do Godke Advogados e especialista em Direito Internacional Empresarial

Brasil até pode ser afetado, mas efeitos podem não ser tão grandes assim. Segundo Guilherme Rosenthal, o país importa fertilizantes, alumínios, álcool e principalmente energia da Venezuela. "Petróleo e gás não estão muito na pauta importadora do Brasil com a Venezuela no momento. Então, o impacto não seria relevante para o Brasil", avalia.