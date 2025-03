Luiz Lara: 'Publicidade é indústria que movimenta outras indústrias'

Segundo dados do Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário Brasileiro (Cenp), divulgados ontem, os investimentos em publicidade no Brasil chegaram a R$ 26,3 bilhões no ano passado - um crescimento de 12,1% quando comparado a 2023.

Os números de 2024 são históricos: pela primeira vez, os desembolsos em internet superaram os realizados em TV aberta. Segundo o levantamento, o digital agora está na liderança, com 39,8% do total de investimentos. A TV aberta está na 2ª posição, com 36,5%. Em terceiro lugar estão os investimentos em mídia exterior, com 11,8%.

Para Luiz Lara, presidente da entidade, o crescimento do investimento em publicidade mostra o quanto o setor é 'resiliente e dinâmico'. Segundo Lara, mostra também que a publicidade 'se reinventa no ritmo das mudanças do mercado e da sociedade'.