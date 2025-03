Assista ao Prêmio Melhores do Paulistão 2025 ao vivo no Canal UOL

O Canal UOL vai transmitir ao vivo, hoje, a partir das 20h30, o Prêmio Melhores do Paulistão 2025, que celebra os destaques do Campeonato Paulista deste ano. A transmissão será comandada pela apresentadora Luiza Oliveira, com comentários de Milly Lacombe e Renato Maurício Prado.

O Paulistão 2025 teve início em 15 de janeiro e encerrou sua última rodada na quinta-feira passada, com a final entre Palmeiras e Corinthians, os dois maiores rivais do estado. O Corinthians foi o campeão após seis anos sem títulos, ao empatar com o Palmeiras em 0 a 0.

A transmissão também poderá ser acompanhada pelo YouTube de UOL Esporte.