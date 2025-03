Importadora fecha e não paga rescisões: 'Devo, não nego, não pago e abraço'

José Kaulino, ex-gerente da Leadership

A advogada Márcia Holanda representa ex-funcionários da Leadership Imagem: Arquivo pessoal

MP pediu a falência da Leadership. A Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Duque de Caxias diz que a importadora agiu de má-fé no processo. Segundo o MP, a empresa nunca apresentou os documentos contábeis que deveria, "dilapidou" os bens que possuía sem autorização da Justiça e está inativa ao menos desde 2021. Um oficial de Justiça verificou que a sede da empresa está fechada há anos.

UOL não conseguiu localizar a Leadership. "Caso a falência seja decretada, que seja garantida a reserva desses valores para cumprimento dos acordos", pediu nos autos a advogada Márcia Holanda, no fim de fevereiro.

Tal morosidade processual revela uma evidente distorção dos propósitos do instituto da recuperação judicial, cuja finalidade é viabilizar a reestruturação da empresa em crise. No entanto, o que se observa é que a empresa se valeu do procedimento como mera forma de postergação indefinida de suas dívidas

Márcia Holanda, advogada, ao UOL