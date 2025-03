Leilão do Itaú tem de terreno a partir de R$ 27,2 mil a duplex no Morumbi

Dentre os imóveis de maior valor, há lotes com lance mínimo acima de R$ 1 milhão. Um apartamento duplex na região do Morumbi em São Paulo tem lance mínimo de R$ 1,8 milhão. Uma casa em um condomínio em Redenção (PA) tem lance inicial de R$ 1,2 milhão.

Lotes mais baratos partem de lances de menos de R$ 30 mil. O lote com menor lance inicial é um terreno no MS, com lance mínimo de R$ 27,2 mil.

O leilão permite adquirir imóveis abaixo do preço de mercado. Muitos dos imóveis, porém, estão ocupados, e o comprador fica responsável por desocupá-lo

O leilão ocorre no dia 28 de março, a partir das 15h. O certame será online, e será realizado pelo Biasi Leilões. Há desconto de 10% para pagamento à vista. Para participar, é necessário fazer um cadastro no site do leiloeiro.