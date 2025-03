Qual título do Tesouro Direto compensa mais: Selic ou IPCA?

O Tesouro Selic tem rendimento diário, contando com o dia de resgate e, por estar vinculado à taxa básica de juros, tende a ter um retorno maior. A liquidez diária dos contratos permite que o resgate possa ser feito de forma imediata, sendo recomendado para uma reserva de emergência. "O valor resgatado vai ser necessariamente o colocado no título mais a rentabilidade até o dia do resgate", pontua o especialista.

A melhor opção para quem não pretende sacar o dinheiro a qualquer momento. Já a outra opção de títulos do Tesouro é a vinculada ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), indicador oficial da inflação brasileira, e possui uma parte prefixada, sendo um título híbrido. Os contratos do Tesouro IPCA+ são recomendados para investidores pacientes: a opção de vencimento vai de 2029 a 2065.

Cuidados importantes com o título atrelado à inflação. Fernando Felipe, analista da Veedha, ressalta que a parte prefixada do Tesouro IPCA é proporcionalmente inversa ao preço do papel. Então, quanto maior a taxa, menor a lucratividade. "Entre o dia em que é feita a aplicação até o vencimento do título IPCA, pode haver grandes oscilações, causadas pelas condições do mercado. O investidor só tem a garantia de rendimento na taxa contratada no vencimento", afirma.

Por ser também indexado ao IPCA, o papel está protegido contra a variação da inflação. Nos títulos indexados, o retorno respeita as taxas e as condições contratadas no momento da aquisição. Feitosa pontua que papéis ligados à inflação tendem, no médio prazo, a ser mais lucrativos.

Quem pensa mais a longo prazo, como para aposentadoria, por exemplo, deve optar pelo Tesouro IPCA. Mas é preciso um exercício de paciência, não querer resgatar antes, para não correr o risco de resgatar menos do que o outro.

Tiago Feitosa, analista e especialista em mercado da T2 Educação.

O cenário econômico pode mudar previsões de rendimento do Tesouro Selic ao investir nesse tipo de ativo. "Se a taxa de juros sobe, as taxas do Tesouro Direto também sobem. Em um cenário de Selic alta, ela tende a dar mais retorno do que o IPCA", afirma Felipe, da Veedha.