Soma e Arezzo estão se separando? Rumores afetam valor das ações

No início do mês, a empresa publicou um balanço do quarto trimestre de 2024 negativo. Houve queda de 35,8% no lucro líquido na comparação anual, em base proforma, para R$ 168,9 milhões. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$ 519,2 milhões, com alta de 4,1% ano contra ano. As despesas foram de R$ 1,52 bilhão, total 16,4% maior que 12 meses antes. A margem líquida foi de 5%, com queda de 3,8 pontos percentuais.

Fusão estava custando caro. O que é considerado normal após duas empresas se unirem. Há gastos com demissões e renegociações de contrato.

O problema é que o mercado não comprou a ideia das duas empresas juntas. No ano passado, AZZA3 teve queda de 52,90% do valor, conforme a Economatica. Ou seja, metade do valor de mercado evaporou. Este ano, a queda continua, com desvalorização de 18,09% até 26 de março. O Azzas vale atualmente R$ 5,02 bilhões na Bolsa. Para se ter uma ideia da perda de valor, o Soma havia pago R$ 5,1 bilhões pela Hering em 2021.

Rumores

Recentemente, circulou na imprensa a informação de que os dois principais acionistas contrataram assessores para tratar da separação. Alexandre Café Birman, da Arezzo, e Roberto Luiz Jatahy Gonçalves, do Soma, teriam desistido da Azzas 2154.