Hypera e outras indústrias prometem genérico do Ozempic: vale investir?

Ozempic e outros medicamentos semelhantes, como Wegovy e Rybelsus custam de R$ 800 a R$ 1.500 no Brasil. "Estamos trabalhando para lançar assim que cair a patente e estamos bastante otimistas com esse produto a partir do ano que vem", afirmou o presidente da Hypera, Breno de Oliveira, em teleconferência sobre os resultados da empresa na semana passada.

As vendas do Ozempic cresceram 22 vezes no Brasil, passando de US$ 27,5 milhões em 2019 para US$ 621,6 milhões em 2023. Esses são os dados mais recentes, fornecidos pela IQVIA, provedora global de dados sobre mercado farmacêutico. Ainda é bem pouco, se comparado ao mercado americano, onde as vendas totalizaram US$ 30,3 bilhões em 2023.

No mundo, as vendas devem continuar crescendo até 2029, pelo menos mais de 30% até lá, conforme preveem empresas do mercado. Mas o cenário será bem mais competitivo que o atual.

Também é preciso levar em conta que não é só porque o medicamento vende bem que ele é um bom investimento. "A Hypera não estará sozinha na disputa: ao menos quatro outras empresas já solicitaram registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para comercializar medicamentos genéricos com o mesmo princípio ativo", afirma Julio Vieira, gestor e contribuidor do Tradesclub.

Mas o mercado gosta de antecipar as coisas. Ou seja: o investidor gosta de comprar uma ação, antevendo que a companhia pode ter uma alta no lucro. "Com a expiração da patente da Novo Nordisk, a fabricante dinamarquesa e desenvolvedora do Ozempic, o mercado brasileiro poderá passar por uma transformação significativa nos próximos anos. Caso a Hypera consiga lançar sua versão rapidamente, a empresa terá a chance de se posicionar como uma concorrente relevante no Brasil", diz Vieria.

Nada, entretanto, será como antes. "Esse mercado tem potencial para crescer, mas muito já ficou no passado porque esses medicamentos já estão na pista há algum tempo", diz Matheus Lima, analista de investimentos e sócio da casa de análise Top Gain.