Dá para chegar a R$ 1 milhão só com consórcio?

Para quem busca disciplina financeira, flexibilidade e a oportunidade de realizar sonhos sem os juros elevados de financiamentos tradicionais, os consórcios se apresentam como uma alternativa inteligente e promissora no cenário econômico contemporâneo. Adenauer Rockenmeyer, delegado do Corecon-SP (Conselho Regional de Economia de SP).

Consórcios atraem cada vez mais gente; alta da taxa Selic afasta pessoas dos financiamentos Imagem: BrasilNut1/Getty Images/iStockphoto

Como funciona um consórcio

Os participantes integram um grupo e contribuem mensalmente com parcelas predeterminadas. Alguns consorciados são contemplados com as cartas de crédito antes do fim do prazo do consórcio. Isso pode acontecer por sorteio ou por lance, e o consorciado recebe o valor total antes de terminar de pagar. No sorteio, vale a sorte. Quanto mais pessoas no grupo de consórcio, menores as chances de levar. No lance, quem tem mais dinheiro para pagar, leva a carta. Assim, se você está em um consórcio de R$ 500 mil e o maior lance é de R$ 20 mil, você pode ser contemplado com a carta de R$ 500 mil e seguir pagando as parcelas programadas até o fim do plano.

O resgate do prêmio está atrelado à compra do bem. Não dá para entrar em consórcio de carro, ser contemplado, e não comprar o carro. Por isso, há quem venda a carta contemplada ou compre o carro e revenda o veículo.