Empréstimo e financiamento mais caros: Copom eleva juros a 14,25% ao ano

A elevação foi decidida em unanimidade pelos nove membros do comitê que ainda sinalizou novo aumento para a próxima reunião.

O que aconteceu

Após dois dias de reunião, o Copom divulgou decisão sobre a Selic. A taxa foi elevada pela quinta vez consecutiva, atingindo o maior nível desde agosto de 2016. A Selic estava em 14,25% até agosto daquele ano, quando começou a ser reduzida, e agora retorna a esse patamar.

O Banco Central já havia sinalizado que a taxa subiria. Na ata da reunião de dezembro, a última sob a presidência de Roberto Campos Neto, foi indicado que a Selic aumentaria 1 ponto percentual em janeiro e março. Com Gabriel Galípolo no comando, a alta de janeiro ocorreu como previsto, reforçando a expectativa de um novo ajuste em março.

Mercado previa alta de 1 ponto percentual. A pesquisa Focus, realizada pelo BC, apontava essa expectativa na maioria dos analistas. Ao mesmo tempo, as projeções para a inflação de 2025 foram revisadas para baixo. A estimativa dos agentes do mercado há uma semana era de 5,68%, no último boletim ficou em 5,66%.

Cenário externo exige cautela. No comunicado divulgado pela institutuição, o comitê afirma que o ambiente externo continua desafiador devido à conjuntura e à política econômica dos Estados Unidos, especialmente pela incerteza em relação à política comercial e seus impactos. Esse contexto tem ampliado as dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Fed e o crescimento dos demais países.