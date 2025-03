Comissão do Congresso aprova texto-base do Orçamento 2025

Após três meses de atraso, o texto-base do Orçamento de 2025 foi aprovado em comissão no Congresso Nacional na tarde de hoje. Com o veredito, o texto segue para a análise do plenário.

O que aconteceu

Colegiado aprova regras fiscais para 2025. O relatório do senador Ângelo Coronel (PSD-BA) foi validado na sua integralidade pela Comissão Mista de Orçamento. O texto agora segue para o plenário do Congresso antes de ser levado para a sanção presidencial.

Relatório foi aprovado por aclamação. Todos os deputados e senadores integrantes do colegiado foram favoráveis ao texto-base. Os 25 destaques apresentados foram rejeitados.