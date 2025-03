Mais caro, café deve elevar em 53% receita do setor no Brasil em 2025

A produção cafeeira está presente em 19 estados brasileiros, além do Distrito Federal. A Região Sudeste lidera o ranking, com participação de 84% do faturamento nacional e receita bruta de R$ 104,60 bilhões.

Na sequência, aparecem as demais regiões. Temos o Nordeste, com R$ 9,86 bilhões (8%); Norte, com receita de R$ 6,01 bilhões (4,4%); Sul, com R$ 1,77 bilhões (1,4%); e Centro-Oeste, com R$ 1,02 bilhões (0,83%).

O valor bruto da produção (VBP) foi calculado com base nos preços médios recebidos pelos produtores brasileiros nos meses de janeiro e fevereiro. A conta final considera a variação dos preços e a quantidade estimada de produção, e é revista mensalmente pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O VBP elevado indica que a receita gerada pela venda do produto cresceu, mesmo sem um aumento na quantidade produzida. Para o setor cafeeiro, isso pode representar um faturamento histórico, de R$ 116,42 bilhões em 2025, um aumento de 46% em relação a 2024 e de 120% na comparação com 2023.

Em fevereiro, o preço do café moído contribuiu para a maior inflação daquele mês em 22 anos. A alta foi de 10,8%, segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

As condições climáticas de seca, geadas, chuvas e um El Niño rigoroso prejudicaram as lavouras. No Brasil, a produção cafeeira estimada para este ano terá uma redução de 4,4%, com 51,8 milhões de sacas, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).