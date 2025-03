'Fatura foi de R$ 3.000 para R$ 87': ela estancou gastança impulsiva

O relato de Yara sobre descontrole nos gastos ilustra uma situação comum à de muitos brasileiros. Em janeiro, havia 74,6 milhões de brasileiros endividados, segundo levantamento do Serasa. As principais dívidas dos brasileiros são com bancos e cartões de crédito. Em seguida, estão as dívidas com contas básicas como água, luz e gás.

O primeiro passo para organizar as finanças é sempre o mais difícil, mas também o mais importante, diz Juliana Inhasz, economista e professora do Insper.

É preciso saber quanto você ganha e quanto gasta todos os meses e ter coragem de encarar a sua situação financeira.

Juliana Inhasz

Com as informações sobre ganhos e gastos em mãos, será possível refletir sobre onde você está gastando mais e se esses gastos são realmente necessários. "Se houver dinheiro sobrando, ele deve ser destinado ao pagamento de dívidas em aberto ou à criação de uma reserva de emergência. Isso precisa estar no topo da sua lista de prioridades, antes de compras de roupas e produtos."

É importante não "desprezar" valores menores. Ou seja, nem adianta pensar: 'ah, mas R$ 200 é tão pouco que nem vale a pena guardar', pois, a longo prazo, esse valor faz diferença. "Se apenas guardarmos esse valor mensalmente, ao final de um ano teremos R$ 2.400. Se investirmos em um CDB, que é um investimento seguro, ainda podemos obter um rendimento de 10% sobre esse valor", diz a economista.

Outra dica importante: repense o cartão de crédito. "Ele é o vilão de quem está com as finanças comprometidas, assim como o cheque especial. Os limites são sempre muito maiores do que nossos salários, e, quando percebemos, já estamos endividados", alerta Inhasz.