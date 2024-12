Compulsão por compra: 'Quando criei coragem para olhar, devia R$ 240 mil'

"Eu tinha satisfação em não precisar escolher. Quando tinha quatro opções de cores e eu comprava três, eu sofria por aquela uma que ficava. Não tinha o bem-estar de ter três coisas novas. Então, comprar todas as opções era muito prazeroso."

O que é oniomania?

É o transtorno de compra compulsiva. A oniomania é caracterizada pelo desejo incontrolável de adquirir bens, mesmo sem necessidade ou possibilidade financeira. Algumas características, segundo o Jornal da USP, são: preocupação excessiva com compras, perda de controle sobre o ato de comprar, aumento progressivo do volume de compras, tentativas frustradas de reduzir, compras para lidar com angústias, mentiras sobre comprar, além de prejuízos sociais, profissionais e familiares.

Compra por alívio é sinal de alerta. "Pessoas com oniomania frequentemente realizam compras impulsivas, motivadas por uma sensação de alívio momentâneo. Após o ato, é comum que sintam culpa, arrependimento ou frustração", explica a psicóloga Marcelle Alfinito.

Para essas pessoas, as compras deixam de ser um ato racional ou planejado e passam a servir como uma espécie de 'válvula de escape' para emoções negativas, como ansiedade e estresse.

Marcelle Alfinito, psicóloga

Quando procurar ajuda profissional? Segundo a psicóloga, reconhecer o problema é o primeiro passo para buscar ajuda. Por isso, é importante ficar atento se as compras estão prejudicando a saúde financeira ou relações pessoais, se houver dificuldade para controlar impulsos e se as aquisições forem usadas para lidar com emoções negativas.