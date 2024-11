Já reparou no 'C' oculto? O que significam Carrefour e o seu logotipo

A primeira loja do Carrefour, na França, em 1960 Imagem: Reprodução/Carrefour

Inspiração latina. Fournier, Badin e os irmãos Defforey teriam sido discípulos das ideias do colombiano Bernardo Trujillo, segundo reportagem do jornal argentino El Cronista. Em seminários dados nos EUA a outros varejistas, Trujillo pregava uma nova filosofia de comércio, com grandes lojas de variedades, comodidade de estacionamento e excelentes descontos nas periferias das cidades — que atrairia as famílias distantes dos grandes centros.

Expansão rápida. Com o sucesso inicial da empreitada, o time de fundadores resolveram ampliar, literalmente, os negócios e abrir o primeiro hipermercado da França, em Sainte Geneviève-des-Bois, em 15 de junho de 1963. Com 400 vagas de estacionamento, a megaloja de 2,500 m² oferecia aos clientes a comodidade de fazer compras no modelo "self-service", ou seja, de maneira independente, sem ter que recorrer a um vendedor.

O primeiro hipermercado Carrefour, aberto em 1963 Imagem: Reprodução/Carrefour

O logo "escondido". Até 1966, a marca Carrefour aparecia por extenso nas fachadas de suas lojas. Mas, para a abertura do novo hipermercado em Vénissieux, foi concebido um logo com um "C" branco no meio de um diamante — vermelho à esquerda e azul à direita, nas cores da bandeira da França. As linhas pretas nas extremidades desapareceram com o tempo, tornando o C cada vez mais difícil de ser visualizado à primeira vista.