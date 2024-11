Com 1.180 lojas e bilhões em faturamento, Carrefour lidera varejo no Brasil

O mercado brasileiro é o segundo mais importante para a rede no mundo, atrás apenas da França, informa o Carrefour em seu site. Globalmente, a empresa está presente em 45 países, sendo oito com operações integradas e 37 como parceiros comerciais. Além disso, emprega mais de 130 mil pessoas no Brasil.

O Carrefour possui concorrentes de peso, mas lidera com folga. Segundo o Ranking Cielo-SBVC, as cinco maiores empresas de varejo do Brasil em 2023, incluindo Carrefour, Assaí, Magazine Luiza, Casas Bahia e RD Saúde (RaiaDrogasil) somaram juntas R$ 307,1 bilhões, representando 27,2% do faturamento das 300 maiores empresas do setor.

Seu principal concorrente é o Assaí Atacadista, que registrou faturamento bruto de R$ 72,8 bilhões em 2023, consolidando-se como líder no segmento de atacarejo. A liderança do Carrefour se deve à sua diversidade de formatos e forte presença nacional, enquanto o Assaí se especializa em uma operação voltada ao consumidor final e pequenos varejistas. Outros concorrentes relevantes incluem o Grupo Pão de Açúcar (GPA), que movimentou R$ 29 bilhões, e o Magazine Luiza, com vendas de R$ 42,9 bilhões.

Boicote de carne

O boicote do Carrefour francês à carne do Mercosul gerou repercussões para a operação brasileira. A decisão de interromper a compra de carne do bloco latino-americano, sob pressão de agricultores franceses, levou frigoríficos brasileiros como JBS, Minerva Foods e Masterboi a suspenderem o fornecimento para o Carrefour Brasil.

Bompard pediu desculpas. "Sabemos que a agricultura brasileira fornece carne de alta qualidade, respeito às normas e sabor. Se a comunicação do Carrefour França gerou confusão e pode ter sido interpretada como questionamento de nossa parceria com a agricultura brasileira e como uma crítica a ela, pedimos desculpas", escreveu ele, segundo nota divulgada pelo Ministério da Agricultura.