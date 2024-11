Carrefour diz esperar normalização do abastecimento nos próximos dias

O Grupo Carrefour Brasil (CRFB3), responsável pelas marcas Carrefour, Atacadão e Sam's Club, divulgou um fato relevante aos acionistas da empresa na manhã desta terça-feira (29). No documento, a rede francesa diz esperar o reabastecimento de carnes bovinas nos próximos dias.

O que aconteceu

Carrefour foi alvo de boicote de produtores de carnes. A manifestação dos frigoríficos nacionais foi uma reação à decisão do grupo de interromper a comercialização das carnes do Mercosul nos estabelecimentos franceses. No documento direcionado à FNSEA (Federação Nacional dos Sindicatos de Agricultores da França), Alexandre Bompard questiona a qualidade das proteínas brasileiras.