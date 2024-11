'Melhor ir ao Paraguai': alunos de medicina brasileiros deixam Argentina

Até o final do ano passado, o valor que Ana Julia recebia da família —o equivalente a R$ 2 mil— era mais do que suficiente para passar o mês. Ela conseguia viver com conforto e até se permitir alguns luxos, como frequentar bons restaurantes.

Ana Julia em frente à Casa Rosada; custo de vida na Argentina aumentou Imagem: Arquivo pessoal

Hoje, seu gasto mensal gira em torno de R$ 5 mil a R$ 6 mil mensais. E, mesmo recebendo mais do que o dobro em reais, o dinheiro não é suficiente.

O valor da mensalidade da faculdade, que, no início, era de R$ 500, chegou ao patamar de R$ 3.000. O preço do aluguel também aumentou progressivamente —começou custando cerca de R$ 2.300, depois subiu para R$ 3.700 e hoje está em quase R$ 4.700.

Estou vendo meu pai, de 65 anos, trabalhar por minha causa aqui. Não passamos necessidade, mas tenho consciência de que R$ 5.000 fazem diferença para ele. No Brasil, posso tentar conseguir um empréstimo estudantil e tornar o processo mais viável financeiramente.

Ana Julia Feu

A situação de Ana Júlia é parecida com a de muitos estudantes brasileiros que veem o "sonho da medicina" frustrado na Argentina com o encarecimento do custo de vida —e das mensalidades nas faculdades.