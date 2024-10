Faturaram R$ 4 bi em um ano: quem são os maiores influenciadores do mundo

10º: Khaby Lame

Faturamento: US$ 20 milhões; Seguidores: 255 milhões; Engajamento médio: 0,25%; Nota de empreendedorismo: 3

A pessoa mais seguida no TikTok no último ano produz vídeos curtos reagindo a memes e tendências virais que já acumulam 2,5 bilhões de curtidas. O italiano de Turim também assinou contratos lucrativos com marcas como Hugo Boss, o game Fortnight e a Sony Pictures. O Walmart venderá sua linha de produtos para a cozinha, enquanto ele faz pequenas aparições em séries e filmes como "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" e "Bad Boys 4".

O restante do top 50 da Forbes:

11º: Druski: Faturamento: US$ 12 milhões; Seguidores: 18,4 milhões; Engajamento médio: 6,31%; Nota de empreendedorismo: 4

12º: Logan Paul: Faturamento: US$ 9,8 milhões; Seguidores: 76,1 milhões; Engajamento médio: 2,34%; Nota de empreendedorismo: 4

13º: Jake Paul: Faturamento: US$ 13,6 milhões; Seguidores: 69,9 milhões; Engajamento médio: 1,52%; Nota de empreendedorismo: 3

14º: Emma Chamberlain: Faturamento: US$ 9 milhões; Seguidores: 27,6 milhões; Engajamento médio: 5,24%; Nota de empreendedorismo: 4

15º: Andre "Typical Gamer" Rebelo: Faturamento: US$ 12 milhões; Seguidores: 18,4 milhões; Engajamento médio: 6,31%; Nota de empreendedorismo: 4

16º: Mark "Markiplier" Fischbach: Faturamento: US$ 32 milhões; Seguidores: 69,7 milhões; Engajamento médio: 0,38%; Nota de empreendedorismo: 2

17º: Marques Brownlee: Faturamento: US$ 10 milhões; Seguidores: 32,4 milhões; Engajamento médio: 0,71%; Nota de empreendedorismo: 4

18º: Brent Rivera: Faturamento: US$ 11 milhões; Seguidores: 105,8 milhões; Engajamento médio: 0,40%; Nota de empreendedorismo: 3

19º: Adam W: Faturamento: US$ 15 milhões; Seguidores: 55 milhões; Engajamento médio: 1,51%; Nota de empreendedorismo: 2

20º: Dani Austin: Faturamento: US$ 13,6 milhões; Seguidores: 3,3 milhões; Engajamento médio: 2%; Nota de empreendedorismo: 3

21º: Ryan Kaji: Faturamento: US$ 35 milhões; Seguidores: 33,16 milhões; Engajamento médio: 1,33%; Nota de empreendedorismo: 1

22º: Ms. Rachel: Faturamento: US$ 11,9 milhões; Seguidores: 18,1 milhões; Engajamento médio: 0,89%; Nota de empreendedorismo: 3

23º: Sean "Jacksepticeye" McLoughlin: Faturamento: US$ 18 milhões; Seguidores: 40 milhões; Engajamento médio: 0,20%; Nota de empreendedorismo: 2

24º: Kai Cenat: Faturamento: US$ 8,5 milhões; Seguidores: 48,7 milhões; Engajamento médio: 7,91%; Nota de empreendedorismo: 2

25º: Nick "Nickmercs" Kolcheff: Faturamento: US$ 13 milhões; Seguidores: 10 milhões; Engajamento médio: 0,18%; Nota de empreendedorismo: 3

26º: Nick DiGiovanni: Faturamento: US$ 4,9 milhões; Seguidores: 35,3 milhões; Engajamento médio: 2,12%; Nota de empreendedorismo: 4

27º: Josh Richards: Faturamento: US$ 6 milhões; Seguidores: 34,7 milhões; Engajamento médio: 1,85%; Nota de empreendedorismo: 3

28º: Felix "xQc" Lengyel: Faturamento: US$ 36 milhões; Seguidores: 14,3 milhões; Engajamento médio: 0,08%; Nota de empreendedorismo: 1

29º: Zach King: Faturamento: US$ 5,10 milhões; Seguidores: 149 milhões; Engajamento médio: 0,53%; Nota de empreendedorismo: 3

30º: Alix Earle: Faturamento: US$ 8 milhões; Seguidores: 11,1 milhões; Engajamento médio: 4,26%; Nota de empreendedorismo: 2

31º: Livvy Dunne: Faturamento: US$ 3,9 milhões; Seguidores: 3,91 milhões; Engajamento médio: 13,40%; Nota de empreendedorismo: 3

32º: Addison Rae Easterling: Faturamento: US$ 3,40 milhões; Seguidores: 132,4 milhões; Engajamento médio: 0,26%; Nota de empreendedorismo: 3

33º: Mikayla Nogueira: Faturamento: US$ 7 milhões; Seguidores: 18,8 milhões; Engajamento médio: 1,70%; Nota de empreendedorismo: 2

34º: Jake Shane: Faturamento: US$ 6 milhões; Seguidores: 4,1 milhões; Engajamento médio: 4,45%; Nota de empreendedorismo: 2

35º: Alexa Rivera: Faturamento: US$ 5 milhões; Seguidores: 52,2 milhões; Engajamento médio: 5,29%; Nota de empreendedorismo: 1

36º: Bailey Sarian: Faturamento: US$ 9,5 milhões; Seguidores: 13,7 milhões; Engajamento médio: 0,09%; Nota de empreendedorismo: 2

37º: Flau'jae Johnson: Faturamento: US$ 7 milhões; Seguidores: 4,2 milhões; Engajamento médio: 1,87%; Nota de empreendedorismo: 2

38º: iJustine: Faturamento: US$ 3,5 milhões; Seguidores: 12,9 milhões; Engajamento médio: 0,05%; Nota de empreendedorismo: 3

39º: Alan Chikin Chow: Faturamento: US$ 2,1 milhões; Seguidores: 71 milhões; Engajamento médio: 0,39%; Nota de empreendedorismo: 3

40º: Nara Smith: Faturamento: US$ 6,5 milhões; Seguidores: 13 milhões; Engajamento médio: 15%; Nota de empreendedorismo: 1

41º: Monet McMichael: Faturamento: US$ 8 milhões; Seguidores: 5,5 milhões; Engajamento médio: 5,18%; Nota de empreendedorismo: 1

42º: Drew Afualo: Faturamento: US$ 2,1 milhões; Seguidores: 8 milhões; Engajamento médio: 3,6%; Nota de empreendedorismo: 3

43º: Jordan The Stallion: Faturamento: US$ 4,5 milhões; Seguidores: 15,3 milhões; Engajamento médio: 2,92%; Nota de empreendedorismo: 2

44º: Haley Baylee: Faturamento: US$ 5,9 milhões; Seguidores: 23,3 milhões; Engajamento médio: 2,69%; Nota de empreendedorismo: 1

45º: Ian Boggs: Faturamento: US$ 1,6 milhões; Seguidores: 34,2 milhões; Engajamento médio: 0,69%; Nota de empreendedorismo: 3

46º: Savanah Moss: Faturamento: US$ 1 milhão; Seguidores: 14,2 milhões; Engajamento médio: 2,27%; Nota de empreendedorismo: 3

47º: Brooke Monk: Faturamento: US$ 3 milhões; Seguidores: 40,5 milhões; Engajamento médio: 2,75%; Nota de empreendedorismo: 1

48º: My Nguyen: Faturamento: US$ 1,5 milhão; Seguidores: 9,7 milhões; Engajamento médio: 1%; Nota de empreendedorismo: 3

49º: Drea Knows Best: Faturamento: US$ 2 milhões; Seguidores: 7 milhões; Engajamento médio: 0,19%; Nota de empreendedorismo: 3

50º: Amelie Zilber: Faturamento: US$ 1,5 milhão; Seguidores: 9,1 milhões; Engajamento médio: 1,36%; Nota de empreendedorismo: 2