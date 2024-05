Golpistas usam vídeos falsos de influenciadores; como não cair em golpe?

Anomalias faciais e corporais: Procure por inconsistências nos movimentos faciais, expressões ou movimentos corporais que pareçam estranhos ou não naturais. Observe se há desalinhamentos nos olhos, boca ou outras partes do rosto.

Sincronização labial e expressões: Verifique se as palavras correspondem corretamente aos movimentos labiais e se as expressões faciais são apropriadas para o contexto do vídeo.

Iluminação e sombreamento: Avalie se a iluminação no rosto se alinha com o ambiente ao redor. Inconsistências na iluminação podem indicar manipulação.

Cuidado com links, formulários e pedidos de Pix

Desconfie de "oportunidades" de ganhar dinheiro mediante um pagamento de Pix. Há outras informações que demonstram quando o conteúdo é publicado por golpistas, por isso é importante ter atenção aos links e formulários que pedem seus dados.

Cuidado com links falsos. "Leia com atenção o endereço da página. Caso haja erros de ortografia ou o nome do site não tenha relação com o nome da empresa/serviço que você quer acessar, desconfie. Em hipótese alguma forneça seus dados antes da checagem", afirmou Assolini.