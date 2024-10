'Muda a cara dele?' Ela atende a pedidos e ganha R$ 30 mil editando fotos

45 edições por dia

Logo que começou, Laura trabalhava sozinha e fazia, em média, dez edições por dia. Hoje ela tem uma pessoa fixa para ajudá-la na edição e outras pessoas disponíveis para trabalhos pontuais —o que ampliou a produção para 45 edições por dia.

A fotógrafa usa programas comuns, como Photoshop e Lightroom, e muita técnica. Apesar de alguns comentários em seus vídeos de que a inteligência artificial é capaz de fazer o trabalho dela sozinha, Laura discorda.

É até agoniante pensar que as pessoas falam que eu só consigo fazer por causa dessas ferramentas, sendo que no começo nem existia [inteligência artificial] no Photoshop. É uma coisa muito nova e só mais uma ferramenta.

Laura Postal

E quanto custa?

A cobrança do serviço de edição é feita por foto e depende da complexidade do trabalho. "A gente tem uma tabelinha interna, e chegamos a esses valores baseados no tempo que levamos para cada coisa. Fotos mais caras são restaurações, que demoram mais tempo."