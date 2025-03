Caso Embelleze: como planejamento sucessório poderia evitar ação judicial

Acusações e a mudança no testamento ainda não impactam diretamente a empresa, mas há dúvidas sobre a futura administração da companhia. Ao UOL, a empresa disse que informações sobre o processo de sucessão não serão repassadas pois o caso está em segredo de Justiça. Com relação à investigação contra Monique, a Embelleze disse que a questão é "estritamente familiar".

Planejamento sucessório é uma ferramenta estratégica que visa organizar e facilitar a transferência do patrimônio de uma pessoa para herdeiros ou sucessores. O advogado especialista em Direito de Família e Sucessões, Kevin de Sousa, sócio do escritório Sousa & Rosa Advogados, afirma que é comum que empresários deixem essa decisão quando têm mais idade ou alguma doença, mas que o ideal é que o planejamento seja feito o quanto antes.

Só que essa decisão acaba por provocar disputas judiciais entre herdeiros. "Casos como o da Embelleze demonstram como a incerteza sucessória gera conflitos intensos e expõe a vulnerabilidade de um negócio que poderia ter sido protegido com medidas preventivas", explica.

Uma opção dentro do planejamento é a criação de uma holding, que permite que os herdeiros participem da gestão da empresa de maneira estruturada, estabelecendo regras claras para a governança e evitando litígios. "No Brasil, ainda há um preconceito em relação ao planejamento sucessório, como se falar sobre o futuro da gestão patrimonial fosse um prenúncio da morte. Na verdade, o planejamento sucessório é um mecanismo de previsão e segurança, protegendo os interesses de todas as partes envolvidas", afirma o advogado.

Planejamento sucessório também permite redução de custos tributários. Uma das taxas que se paga quando alguém morre é o ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação), que varia conforme o estado. E, no caso de empresas, o valor pode acabar alto demais para a companhia se manter. Nicholas Coppi, advogado, especialista e mestre em Direito Tributário da PUC-SP, faz um alerta: o fato de permitir algumas vantagens tributárias não deve ser utilizado para esquemas ilícitos.

Muitos escritórios oferecem a assessoria para o planejamento de sucessão dizendo que empresas podem ter "grandes benefícios". "A orientação é buscar um profissional especializado nesse tema, e não acreditar em falsas promessas de grandes vantagens", aconselha.