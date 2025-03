'Todos jogam, todos ganham': como Banco Imobiliário foi roubado de sua criadora

Ela sonhava com um mundo onde reina a justiça reina e onde a riqueza e a terra são distribuídas igualmente. Elizabeth Magie Phillips viveu nos Estados Unidos no final do século 19 - e seu sonho ainda não se tornou realidade. E o jogo criado por ela também está sendo jogado hoje de forma diferente do que ela provavelmente tinha em mente quando o criou. Para Magie, aliás, o nome dele nem deveria ser "Monopólio" - e muito menos Banco Imobiliário, como ficou conhecido no Brasil -, mas sim "Jogo do Senhorio".

Todos jogam, todos ganham

"A versão do Banco Imobiliário da Magie tinha dois conjuntos de regras: um sobre quebrar monopólios e outro sobre mostrar o quão prejudiciais os monopólios são. Estas últimas são as regras pelas quais jogamos hoje", diz Mary Pilon, autora de "The Monopolists". Só que hoje o foco não está - como Magie talvez desejasse - em ver o prejudicial como de fato prejudicial.

O conjunto "idealista" de regras foi baseado na teoria do imposto único do economista americano Henry George (1837-1897), que propôs tributar a terra - pesadamente - e depois redistribuir a receita. No "Jogo do Senhorio" de Magie, todos os jogadores devem pagar impostos sobre suas propriedades. Quando alguém ganhava dinheiro, portanto, os lucros eram redistribuídos para que todos se beneficiassem no final.