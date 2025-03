Empresas abandonaram o home office? Modalidade perde espaço ao presencial

À medida que a empresa crescia, nós percebemos o desafio relacionado à comunicação entre os setores e a interação do time também. Não houve uma queda drástica na produtividade (com o home office), mas sentimos que alguns pontos poderiam ser aprimorados para garantir um ambiente de trabalho mais dinâmico e colaborativo. Observamos que, ao estarmos fisicamente juntos, a comunicação se tornou mais clara, a colaboração entre os setores fluiu muito melhor e a concentração no trabalho também. Susan Speltz, CEO da fintech Smart Save

Em 2021 notamos que a equipe já sentia falta da troca diária de informações e da resolução rápida de problemas. Outro ponto importante é que lidamos com dados confidenciais dos nossos clientes e, embora tenhamos uma equipe de TI dedicada à segurança cibernética, o trabalho presencial garante maior controle e proteção das informações Daniel Melloni Garcia, sócio do Estúdio Jacarandá

Empresa adotou o modelo híbrido. Na Smart Save, ficou definido o trabalho presencial de segunda à quinta-feira na empresa e, na sexta-feira, home office. A transição entre os dois modelos foi gradual e planejada. A maioria dos funcionários recebeu bem a mudança. Houve, porém, um caso específico, de um colaborador que demonstrou resistência ao retorno presencial. "Alegando se sentir pressionado nesse modelo, nós mantivemos um diálogo aberto com ele para entender suas preocupações e chegamos a um acordo que permite que ele trabalhe remotamente nas quintas e sextas-feiras".

Modelo híbrido já alcança quase 50% das empresas, aponta pesquisa. Estudo da ABRH (Associação Brasileira de Recursos Humanos) indica que, no ano passado, o modelo híbrido alcançou 46,2% das empresas, quase no mesmo nível do trabalho 100% presencial. "O modelo híbrido de trabalho tem se consolidado entre as empresas brasileiras, apresentando um crescimento nos últimos anos", explica Eliane Ramos, presidente da ABRH. "Essa tendência reflete a busca por um equilíbrio entre a flexibilidade do trabalho remoto e a necessidade de presença física, adaptando-se às novas exigências do mercado e aos desejos dos colaboradores", complementa Ramos.

Preferência por modelos híbridos ou remotos ainda varia de acordo com o setor, a cultura organizacional e as expectativas dos trabalhadores. "Atualmente o trabalho 100% presencial lidera em nossa pesquisa 'O Cenário do RH no Brasil' realizada em 2024, com 46,6% das empresas optando por esse modelo", explica a presidente da ABRH.

Volta ao presencial requer cuidados das empresas

Deve ser dado prazo mínimo de 15 dias para a transição do home office ao presencial. "Nos casos em que o empregado opte (sendo possível) por continuar em casa, o empregador terá cessada a sua responsabilidade com despesas ligadas ao trabalho presencial", esclarece Márcia Cleide Ribeiro, advogada especializada em Direito do Trabalho.