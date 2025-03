Dólar fecha a R$ 5,71, com queda acumulada na semana

O dólar fechou a sexta-feira (21) em alta no Brasil, pelo segundo dia consecutivo, acompanhando o avanço da moeda norte-americana no exterior, mas ainda assim encerrando a semana com queda acumulada ante o real.

O dólar à vista fechou o dia em alta de 0,69%, aos R$ 5,71. Na semana, porém, a divisa acumulou baixa de 0,51%.

Às 17h04 na B3 o dólar para abril — atualmente o mais líquido no Brasil — subia 0,71%, aos R$ 5,7290.