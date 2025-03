Petróleo sobe pela 2ª semana consecutiva e ultrapassa US$ 72 o barril

Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira (21) e registraram o segundo ganho semanal consecutivo, com as novas sanções dos Estados Unidos contra o Irã e o mais recente plano de produção do grupo de produtores Opep+ aumentando as expectativas de uma oferta mais restrita.

Os futuros do petróleo Brent subiram 0,2%, a US$ 72,16 por barril. Os contratos futuros do petróleo WTI (West Texas Intermediate) dos EUA subiram 0,3%, para US$ 68,28.

Na semana, o Brent subiu 2,1% e o WTI cerca de 1,6%, seus maiores ganhos desde a primeira semana do ano.